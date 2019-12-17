Более 1,5 тысяч детей приглашены на губернаторскую елку в Подмосковье

17.12.19 11:19

© РИА Новости. Евгения Новоженина

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Губернаторская елка в Доме правительства Московской области в этом году пройдет 18 декабря, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

"18 декабря состоится губернаторская новогодняя елка для 1,5 тысячи детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей добившихся в этом году высоких успехов учебе, творчестве и спорте", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Ирины Фаевской.

Для детей будет организована интерактивная программа, а также представлена новогодняя музыкальная сказка "Морозко" от Московского областного театра юного зрителя.

По завершению праздника каждый ребенок получит сладкий подарок.