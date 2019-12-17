Первая школа в Прибайкалье получила учебники по бурятскому языку

17.12.19 11:33

Фото пресс-службы правительства Иркутской области

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Новые учебно-методические комплексы по бурятскому языку для первоклассников поступили в Усть-Ордынский Бурятский округ (УОБО) Иркутской области, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

"Первой школой, куда доставили учебники, стала Корсукская общеобразовательная школа Эхирит-Булагатского района УОБО", - говорится в сообщении.

В ближайшее время 1,5 тыс. комплектов, в которые входят учебные пособия, рабочие тетради, методические рекомендации для учителей, учебники для чтения и аудиоприложения, будут распределены между школами Усть-Ордынского округа, а также соседнего Ольхонского района и села Одинск Ангарского городского округа, где ведется преподавание бурятского языка.

"Учебно-методический комплекс (УМК) составлен с учетом языковых (диалектных) особенностей региона. Кроме того, первоклассники впервые будут заниматься по учебникам, в которых написано о знаменитых земляках, упоминаются местные географические названия", - цитирует пресс-служба врио заместителя губернатора Иркутской области - главу администрации УОБО Анатолия Прокопьева.

В сообщении отмечается, что уже готов УМК для 2 класса, в дальнейшем планируется выпуск учебно-методических комплексов для 3-9 классов. Эту работу ведут сотрудники Института развития образования Иркутской области и Восточного института Бурятского госуниверситета, с участием преподавателей бурятского языка и литературы из школ УОБО.