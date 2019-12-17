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17.12.19 11:35

Собянин: 500 млрд руб. направят на соцвыплаты москвичам в 2020 году

© РИА Новости. Максим Блинов
17 декабря. Interfax-Russia.ru - Порядка 90 различных социальных выплат будут повышены в следующем году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник.

"Больше половины московского бюджета традиционно идет на социальные нужды. В 2020 г. только на финансирование денежных выплат, пособий и натуральных льгот москвичей мы направим около 500 млрд рублей", - написал Собянин на своем сайте.

"Рост экономики и бюджетных доходов позволил увеличить практически все пособия и социальные выплаты семьям с детьми, инвалидам, пожилым людям и москвичам, имеющим особые заслуги перед городом и страной. Всего мы повышаем порядка 90 различных выплат", - сообщил мэр.

Он напомнил, что минимальный размер пенсии с московской доплатой был повышен досрочно, в сентябре 2019 года, и сегодня составляет 19,5 тыс. рублей. Прибавку получили более 1,5 млн пенсионеров.

По словам мэра, с января детские пособия вырастут на 5,6%.

"Детские пособия малообеспеченным семьям и семьям, воспитывающим детей-сирот, мы повышаем регулярно и, как правило, темпами выше инфляции. Так сделали и при подготовке бюджета на 2020 года", - заявил Собянин.

Он уточнил, что социальные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, пострадавшим от политических репрессий, юбилярам семейной жизни и другим москвичам старшего поколения повышаются на 5,6%.

"В 2020 году размер ежемесячной денежной выплаты труженикам тыла составит 1584 рубля, ветеранам труда - 1056 рублей, реабилитированным гражданам - 2112 рублей", - пояснил Собянин.

Он также сообщил, что в 2020 году в Москве появится новая льготная категория граждан - дети войны. Это все без исключения москвичи, родившиеся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года.

"Среди этого поколения есть сыновья полка, партизаны, участники обороны Москвы, труженики тыла, которые давно получают заслуженные льготы. Но большинство из них в годы войны были слишком малы, чтобы работать или сражаться. Однако же без скидок на возраст им сполна достались трудности военного лихолетья", - написал мэр.

Собянин добавил, что размер ежемесячной денежной выплаты детям войны составит 1584 рубля - столько же, сколько и труженикам тыла.

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