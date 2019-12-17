Экстренное предупреждение о возможном сходе лавин объявлено в Адыгее

17.12.19 11:45

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Сход лавин возможен в горах Адыгеи с 17 по 20 декабря, предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В период с 18:00 мск 17 декабря до 18:00 мск 20 декабря 2019 года в горах Республики Адыгея выше 2,5 км лавиноопасно", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, возможно возникновение ЧС и происшествий, связанных с повреждением зданий и сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры. Также прогнозируется затруднение в работе автотранспорта, перекрытие автодорог, мостов тоннелей, травматизм среди людей в районах схода снежных лавин.