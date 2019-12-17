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17.12.19 11:56
Восемь человек госпитализированы с отравлением в Нижнем Новгороде
"В городскую клиническую больницу N 33 с признаками токсического отравления поступили 8 человек, детей нет", - сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС РФ.
Состояние людей - легкой степени тяжести.
В свою очередь министерство здравоохранения Нижегородской области сообщает, что состояние госпитализированных "без ухудшения и ближе к удовлетворительному". Все восемь человек находятся в токсикологическом центре больницы с подозрением на ингаляционное отравление.
"Новых обращений не зарегистрировано", - отмечает Минздрав.
В МЧС и Минздраве не уточняют, чем госпитализированные могли отравиться.
В региональном СУ СКР агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что следователи выехали в больницу и опрашивают пострадавших.
"Двое из них уже отпущены домой после оказания медицинской помощи. Шестеро пока в больнице", - сказал собеседник агентства.
Между тем местные СМИ сообщают со ссылкой на источник, что госпитализированные - рабочие одного из предприятий города Кстово, которые почувствовали себя плохо после смены. По данным журналистов, все они иностранцы.
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