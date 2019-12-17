Восемь человек госпитализированы с отравлением в Нижнем Новгороде

17.12.19 11:56

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Специалисты выясняют причины отравления в Нижнем Новгороде восьми человек, которые были госпитализированы в больницу во вторник утром.

"В городскую клиническую больницу N 33 с признаками токсического отравления поступили 8 человек, детей нет", - сообщили журналистам в региональном ГУ МЧС РФ.

Состояние людей - легкой степени тяжести.

В свою очередь министерство здравоохранения Нижегородской области сообщает, что состояние госпитализированных "без ухудшения и ближе к удовлетворительному". Все восемь человек находятся в токсикологическом центре больницы с подозрением на ингаляционное отравление.

"Новых обращений не зарегистрировано", - отмечает Минздрав.

В МЧС и Минздраве не уточняют, чем госпитализированные могли отравиться.

В региональном СУ СКР агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что следователи выехали в больницу и опрашивают пострадавших.

"Двое из них уже отпущены домой после оказания медицинской помощи. Шестеро пока в больнице", - сказал собеседник агентства.

Между тем местные СМИ сообщают со ссылкой на источник, что госпитализированные - рабочие одного из предприятий города Кстово, которые почувствовали себя плохо после смены. По данным журналистов, все они иностранцы.