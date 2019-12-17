Меняйло: новому главе Иркутской области надо работать 25 часов в сутки

17.12.19 11:59

© РИА Новости. Александр Кряжев

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Перед и.о. губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым стоят масштабные задачи, считает полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"Там объем работы - 25 часов в сутки", - сказал полпред журналистам в Новосибирске во вторник.

"Первая и основная задача, которая стояла и поставлена перед и.о.губернатора - восстановление прав граждан, которые потеряли жилье в зоне подтопления", - отметил Меняйло.

Также и.о.губернатора предстоит разобраться с прохождением отопительного сезона в регионе, реализацией нацпроектов и т.д.

Меняйло также отметил, что Кобзев уже вылетел в зону затопления в Тулуне и находится "на связи".

Как сообщалось, 12 декабря президент РФ Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию и назначил врио главы региона Кобзева, который до этого работал заместителем главы МЧС - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору.