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17.12.19 12:02
Более 70% тоннелей Большого кольца метро проложено в Москве
"Его прокладывал гигантский 10-метровый щит "Лилия". В целом на сегодняшний день на БКЛ построены больше 70% тоннелей", - написал Собянин во вторник в твиттере.
БКЛ станет самым длинным кольцом подземки в мире. Его общая протяженность с 31 станцией составит около 70 км.
Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Полноценный запуск линии ожидается в 2023 году.
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