Более 70% тоннелей Большого кольца метро проложено в Москве

17.12.19 12:02

© РИА Новости. Максим Блинов

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Достроен первый двухпутный тоннель на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро между станциями "Карамышевская" и "Мневники", сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Его прокладывал гигантский 10-метровый щит "Лилия". В целом на сегодняшний день на БКЛ построены больше 70% тоннелей", - написал Собянин во вторник в твиттере.

БКЛ станет самым длинным кольцом подземки в мире. Его общая протяженность с 31 станцией составит около 70 км.

Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Полноценный запуск линии ожидается в 2023 году.