Томские депутаты отменят запрет на митинги у здания обладминистрации

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17 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательной думы Томской области внесут поправки в региональный закон, запрещающий проводить митинги, пикеты и собрания у здания обладминистрации, говорится в материалах облдумы.
Изменения касаются статьи 3 закона "О проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Томской области", где указано, что на расстоянии 100 м от здания администрации митинговать запрещено .
Как сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" один из инициаторов поправок, председатель областного комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности, Дмитрий Лаптев, этот пункт регионального закона - "немотивированный запрет, противоречащий федеральному закону".
Ранее сообщалось, что Конституционный суд уже признал незаконным аналогичный запрет властей Коми проводить митинги и пикеты рядом с госорганами. По словам Лаптева, теперь и другие регионы должны пересмотреть свои законы.
"Это именно новый подход к толкованию соотношения федерального и регионального законов. Своим постановлением Конституционный суд пересмотрел этот подход, а мы теперь обязаны привести в соответствие свое законодательство. И это не какое-то право, а элемент системности", - сказал Лаптев.
Он также отметил, что изменения не связаны с подачей искового заявления от представителей оппозиционной стороны, штаба Навального в Томске о пересмотре регионального закона.
"Я точно знаю, что это никак не связано с оппозиционными настроениями и подачи соответствующих заявлений в суд, потому что через несколько дней после принятия постановления Конституционного суда мы в облдуме начали работу по подготовке соответствующего законопроекта", - подчеркнул Лаптев.
По его мнению, отмена запрета проводить митинги у здания областной администрации не приведет к каким-либо социальным или политическим рискам.
Принять поправки сразу в двух чтениях планируется на очередном заседании облдумы 24 декабря.