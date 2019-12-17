Томские депутаты отменят запрет на митинги у здания обладминистрации

17.12.19 12:09

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутаты Законодательной думы Томской области внесут поправки в региональный закон, запрещающий проводить митинги, пикеты и собрания у здания обладминистрации, говорится в материалах облдумы.

Изменения касаются статьи 3 закона "О проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований в Томской области", где указано, что на расстоянии 100 м от здания администрации митинговать запрещено .

Как сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" один из инициаторов поправок, председатель областного комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности, Дмитрий Лаптев, этот пункт регионального закона - "немотивированный запрет, противоречащий федеральному закону".

Ранее сообщалось, что Конституционный суд уже признал незаконным аналогичный запрет властей Коми проводить митинги и пикеты рядом с госорганами. По словам Лаптева, теперь и другие регионы должны пересмотреть свои законы.

"Это именно новый подход к толкованию соотношения федерального и регионального законов. Своим постановлением Конституционный суд пересмотрел этот подход, а мы теперь обязаны привести в соответствие свое законодательство. И это не какое-то право, а элемент системности", - сказал Лаптев.

Он также отметил, что изменения не связаны с подачей искового заявления от представителей оппозиционной стороны, штаба Навального в Томске о пересмотре регионального закона.

"Я точно знаю, что это никак не связано с оппозиционными настроениями и подачи соответствующих заявлений в суд, потому что через несколько дней после принятия постановления Конституционного суда мы в облдуме начали работу по подготовке соответствующего законопроекта", - подчеркнул Лаптев.

По его мнению, отмена запрета проводить митинги у здания областной администрации не приведет к каким-либо социальным или политическим рискам.

Принять поправки сразу в двух чтениях планируется на очередном заседании облдумы 24 декабря.