Директор кузбасского "Юрмаша" дисквалифицирован задержку зарплаты рабочими

17.12.19 12:15

© РИА Новости. Алексей Филиппов

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Генеральный директор ООО "Юргинский машзавод" (Юрмаш) Анатолий Лазарев по решению суда отстранен от занимаемой должности из-за задержек выплаты зарплаты работникам, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе прокуратуры Кузбасса во вторник.

По данным ведомства, в отношении гендиректора по фактам невыплаты зарплаты за апрель-июнь 2019 года были возбуждены три дела по ч. 7 ст. 5.27 КОАп РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

"Мировой судья, рассмотрев два дела, назначил штрафы в размере 30 тыс. рублей за каждое нарушение. По третьему делу генеральному директору ООО "Юргинский машзавод" назначено наказание в виде дисквалификации сроком на один год", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что прокуратура в 2019 году неоднократно выявляла задержки в выплате зарплаты, в частности, на 1 ноября 2019 года долг перед рабочими превышал 80 млн рублей.

Как сообщалось, в октябре глава региона Сергей Цивилев взял под свой контроль ситуацию на заводе. О долгах на "Юрмаше" был проинформирован полпред Сергей Меняйло.

Лазарев возглавил "Юргинский машзавод" в середине 2017 года, до этого он в течение пяти лет занимал должность заместителя губернатора Кузбасса по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу.

ООО "Юргинский машзавод" - машиностроительный комплекс с полным производственным циклом, объединяет на единой промышленной площадке различные специализированные производства, в том числе горно-шахтного оборудования, грузоподъемных машин и спецтехники, металлургическое, энергетическое.