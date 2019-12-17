Кобзев потребовал ускорить строительство Центра по хоккею с мячом

17.12.19 12:18

© РИА Новости. Ярослав Неелов

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил правительству региона и подрядчику до 1 февраля 2020 года получить паспорт безопасности для строящегося в Иркутске Центра по хоккею с мячом, сообщил корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" с выездного совещания главы региона.

"До 1 февраля необходимо этот вопрос решить", - сказал Кобзев.

Кобзев также рекомендовал подрядчику, компании "СДС-Строй", ускорить темпы работ с тем, чтобы в марте сдать объект в строй. В настоящее время само здание уже построено, закрыт тепловой контур. Мэрия Иркутска со своей стороны сейчас готовит проект дорожной развязки рядом с центром.

В свою очередь президент региональной Федерации хоккея с мячом Владимир Матиенко озвучил идею президента Федерации хоккея с мячом России Бориса Скрынника. Он предложил провести в марте в Центре по хоккею с мячом тестовый матч в рамках чемпионата РФ. Это, по его словам, позволит лучше подготовиться к проведению в Иркутске чемпионата мира по бенди в 2020 году.

"Мы договорились, что скорректируем график и проведем чемпионат на высоком уровне", - заявил в ответ врио губернатора.

Центр хоккея с мячом и конькобежных видов спорта с искусственным льдом, строительство которого началось в октябре 2018 года, будет представлять собой крытую ледовую арену с трибунами, объединяющую ледовый корт и конькобежные дорожки. Трибуны рассчитаны на 6 тыс. зрителей, общая площадь здания - более 46 тыс. кв. метров.

Спортивный объект предназначен для проведения соревнований различного уровня по хоккею с мячом, конькобежным видам спорта, тренировочного процесса по фигурному катанию, шорт-треку, кёрлингу.