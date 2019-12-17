Квартиры экс-министра Кузнецова будут взысканы в счет погашения ущерба Подмосковью

17.12.19 12:30

© РИА Новости. Владимир Астапкович

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Квартиры общей площадью около 340 кв. м, принадлежащие бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, будут взысканы в счет погашения ущерба, причиненного Подмосковью, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

"Басманный суд удовлетворил гражданские иски потерпевших, к числу которых относятся муниципальные организации, открытое акционерное общество "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) и правительство Московской области, на сумму, превышающую 14,6 млрд руб.", - сказали в ведомстве.

"Интерфаксу" пояснили в пресс-службе, что в счет ущерба, нанесенного Московской области, будут взысканы квартиры Кузнецова на Остоженке (площадь 306 кв.м.) и на Рублевском шоссе (площадь 31 кв.м). Также суд постановил взыскать принадлежащие экс-министру земельные участки в районе деревни Палицы.

Накануне сообщалось, что Басманный суд Москвы приговорил Кузнецова к 14 годам лишения свободы. Ему запрещено занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

Кузнецов признан виновным в 22 эпизодах особо крупного мошенничества, растраты и легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 174.1 УК РФ). Как сообщалось, он в полном объеме признал вину и раскаялся в содеянном.

Согласно фабуле дела, участники организованной группы, в которую входил Кузнецов, в 2005-2008 годах приобрели путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, "права на чужое имущество в виде права требования задолженности за указанные услуги к муниципальным образованиям".

Похищенные деньги, установило следствие, были выведены в офшоры на Кипр, а впоследствии на них было приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и другое имущество.

Общий ущерб бюджету Подмосковья от деятельности "группы Кузнецова", по версии следствия, превысил 14 млрд рублей.

Ранее приговорами судов к различным срокам лишения свободы были приговорены шесть членов указанной группы. В частности, 23 января 2018 года Басманный суд назначил 11 лет колонии общего режима бывшей жене Кузнецова - Жанне Булах, заочно признав ее виновной в особо крупном мошенничестве и легализации незаконных доходов.

Кузнецов, долгое время находившийся за границей, был экстрадирован из Франции в Россию в начале 2019 года.