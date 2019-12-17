По собственному желанию: Кобзев сменил Левченко на посту главы Иркутской области
  
Знаком с проблемами: Гольштейн рассказал о своих задачах на посту главы ЕАО
   
Дата запуска: первую пилотную партию Aurus выпустят в конце 2020 года
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
17.12.19 12:32

Исаев назвал нереализуемым запрет иностранцам работать в такси

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
17 декабря. Interfax-Russia.ru - Предлагаемый в законопроекте запрет для иностранцев работать в такси нереализуем, считает первый зампредседателя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Он (законопроект - ИФ) видимо, не совсем готов к принятию. Законопроект подготовлен группой из Совета Федерации - речь идёт в целом о новом законе о такси", - сказал Исаев журналистам во вторник на брифинге фракции "Единая Россия" по итогам сессии.

Он коснулся темы предлагаемого запрета работать иностранцам в такси. По мнению Исаева, "определённые ограничения должны существовать, но не нужно писать запретов, которые невозможно будет выполнить".

Он подчеркнул, что высказал свою личную точку зрения.

"Если мы просто запретим иностранным гражданам, которых сейчас большое количество в этой сфере, работать в такси, они будут заниматься этим же самым, но на нелегальной основе, и тогда другие регулирующие нормы, защищающие права пассажиров, на них уже распространяться не будут", - сказал первый зампред фракции.

"Такси сейчас для многих - уже платформа для занятости фактически, переходное состояние между самоизвозом и работой в единой системе, и это должно найти свое регулирование", - считает политик.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.12.19 15:28
Около 15 тысяч участников программы реновации получат ордера в 2020 году
.
  17.12.19 14:38
Фонд защиты прав дольщиков зарегистрирован в Москве
.
  17.12.19 13:02
Песков: Кремль следит за конфликтом "Рамблера" и Nginx
.
  17.12.19 12:02
Более 70% тоннелей Большого кольца метро проложено в Москве
.
  17.12.19 11:35
Собянин: 500 млрд руб. направят на соцвыплаты москвичам в 2020 году
.
  17.12.19 09:14
Свыше 100 тыс. человек эвакуировали с "заминированных" объектов в Москве
.
  17.12.19 08:36
Билетные автоматы с обновленным интерфейсом тестируют в московском метро
.
  16.12.19 14:49
Более дюжины объектов здравоохранения откроют в Москве в 2020 году
.
  16.12.19 14:11
Пушкинский музей начнет тестировать продажу именных билетов
.
  16.12.19 13:19
ГАЗ и КАМАЗ поставят Москве автобусов на 12 млрд рублей в 2020 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket