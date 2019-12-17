|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.12.19 12:32
Исаев назвал нереализуемым запрет иностранцам работать в такси
"Он (законопроект - ИФ) видимо, не совсем готов к принятию. Законопроект подготовлен группой из Совета Федерации - речь идёт в целом о новом законе о такси", - сказал Исаев журналистам во вторник на брифинге фракции "Единая Россия" по итогам сессии.
Он коснулся темы предлагаемого запрета работать иностранцам в такси. По мнению Исаева, "определённые ограничения должны существовать, но не нужно писать запретов, которые невозможно будет выполнить".
Он подчеркнул, что высказал свою личную точку зрения.
"Если мы просто запретим иностранным гражданам, которых сейчас большое количество в этой сфере, работать в такси, они будут заниматься этим же самым, но на нелегальной основе, и тогда другие регулирующие нормы, защищающие права пассажиров, на них уже распространяться не будут", - сказал первый зампред фракции.
"Такси сейчас для многих - уже платформа для занятости фактически, переходное состояние между самоизвозом и работой в единой системе, и это должно найти свое регулирование", - считает политик.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket