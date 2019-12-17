Исаев назвал нереализуемым запрет иностранцам работать в такси

17.12.19 12:32

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Предлагаемый в законопроекте запрет для иностранцев работать в такси нереализуем, считает первый зампредседателя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Он (законопроект - ИФ) видимо, не совсем готов к принятию. Законопроект подготовлен группой из Совета Федерации - речь идёт в целом о новом законе о такси", - сказал Исаев журналистам во вторник на брифинге фракции "Единая Россия" по итогам сессии.

Он коснулся темы предлагаемого запрета работать иностранцам в такси. По мнению Исаева, "определённые ограничения должны существовать, но не нужно писать запретов, которые невозможно будет выполнить".

Он подчеркнул, что высказал свою личную точку зрения.

"Если мы просто запретим иностранным гражданам, которых сейчас большое количество в этой сфере, работать в такси, они будут заниматься этим же самым, но на нелегальной основе, и тогда другие регулирующие нормы, защищающие права пассажиров, на них уже распространяться не будут", - сказал первый зампред фракции.

"Такси сейчас для многих - уже платформа для занятости фактически, переходное состояние между самоизвозом и работой в единой системе, и это должно найти свое регулирование", - считает политик.