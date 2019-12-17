Меняйло сообщил о росте долгов предприятий ЖКХ в Хакасии

17.12.19 12:36

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Задолженность предприятий ЖКХ перед энергетиками в Хакасии выросла, принимаемые властями региона меры не достигли необходимого эффекта, заявил полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло журналистам во вторник.

"Долги, к сожалению, выросли, до конца года будут порядка 700 млн рублей. Меры, которые приняты правительством Хакасии по реорганизации предприятий, они выполняются, но, к сожалению, такой (как необходимо - ИФ) эффект не несут", - сказал полпред.

Он отметил, что в Хакасии сложился дефицит бюджета, который отражается даже на выплатах зарплат. "Дефицит, по минимуму - 1,2 млрд рублей, пока сегодня вопрос решен 412 - 418 млн рублей, которые выделены из федерального центра", - сообщил Меняйло.

Сложность состоит также в том, что счета предприятий ЖКХ и ряда муниципальных предприятий заблокированы из-за неуплаты налогов.

По словам полпреда, возможность выхода из кризисной ситуации существует в 2021 году, и она обсуждалась с главой Хакасии Валентином Коноваловым.

Как сообщалось, в сентябре текущего года ПАО "МРСК Сибири" (бренд "Россети Сибирь") снижало подачу электроэнергии до уровня технологической брони для 12 предприятий коммунального сектора в Хакасии из-за долгов.

Также сообщалось, что в феврале 2019 года между властями Хакасии и "МРСК Сибири" обострился конфликт после того, как регион отказался заключать долгосрочное соглашение с компанией, опасаясь резкого роста тарифов на электроэнергию.

Весной компания неоднократно ограничивала подачу электроэнергии коммунальным предприятиям республики, возобновляя ее после вмешательства полпреда.

ПАО "МРСК Сибири" создано в июле 2005 года. Компания осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.