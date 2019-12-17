Кобылкин: ликвидацию отходов Байкальского ЦБК планируют начать в 2020 году

17.12.19 13:10

© РИА Новости. Петр Петрович Малиновский

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Ликвидация накопительного вреда от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината начнется в первом квартале 2020 года, сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

"Вопрос с ликвидацией вреда бумажно-целлюлозного комбината очень сложный, в том числе технологически. Нам пришлось отказаться от той технологии, которая была предложена нашим оператором "Росгеологией", у нас сегодня новый оператор, который имеет оборудование... В первом квартале следующего года, до паводка мы планируем начать работы по ликвидации этого накопленного ущерба", - сказал Кобылкин на сессии по итогам реализации нацпроекта "Экология" в рамках международного форума-выставки "Чистая страна" в Сколково.

Он отметил, что сложности с началом ликвидации связаны с технологией переработки.

"Проблема в том, что мы не можем сжигать в этой зоне. Технологии, которые мы сегодня предлагаем, полностью соответствуют всем экологическим требованиям в этой особо охраняемой природной территории", - отметил министр.

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов во вторник высказал обеспокоенность ситуацией с ликвидацией вреда от закрытого Байкальского ЦБК.

"Меня Байкал очень тревожит. Там с этими хвостами, оставшимися от закрытого целлюлозно-бумажного комбината, до сих пор неразбериха. Деньги на это есть, но они не расходуются. Потому что никто не знает, что делать, как утилизировать эти опасные хвосты, которые там находятся прямо на берегу Байкала", - сказал Иванов на пленарной сессии по итогам реализации нацпроекта "Экология" в рамках международного форума-выставки "Чистая страна" в Сколково.

Ранее Иванов говорил о возможности ограничения туристического потока на Байкал для защиты озера от мусора и вредных выбросов. "Возникает мысль, что рано или поздно нам придётся искусственно ограничивать приток туристов на Байкал, как это не грустно звучит. Если мы хотим сохранить уникальность Байкала и его чистоту, надо что-то делать и с людским потоком. Ведь мы же в другие ООПТ (Особо охраняемые природные территории - ИФ) не пускаем бесконтрольно людей, там есть контроль и порядок. Наверное, тоже самое надо делать и с туристическим потоком на Байкал", - отмечал Иванов.

В 2017 году Минприроды РФ и правительство Иркутской области привлекли "Росгеологию" к реализации проекта по ликвидации отходов БЦБК. В ноябре иркутское правительство как заказчик и "Росгеология" как исполнитель подписали контракт на рекультивацию отходов комбината. Сметная стоимость проекта была оценена в 5,9 млрд рублей.

В июле 2018 года стороны подписали дополнительное соглашение о разработке нового проекта рекультивации, после чего госхолдинг начал изыскания на площадке БЦБК.

В марте 2019 года занимавший тогда пост главы госхолдинга Роман Панов говорил, что "Росгеология" намерена осенью 2019 года приступить к реализации проекта по ликвидации отходов БЦБК.

В июне этого года министр природных ресурсов Иркутской области Андрей Крючков заявил, что "Росгеология" неудовлетворительно исполняет свои обязанности по контракту на ликвидацию отходов Байкальского ЦБК.

Вопрос о начале рекультивации отходов БЦБК обсуждается с 2014 года, но реализация проекта неоднократно откладывалась. Потенциально отходы угрожают озеру Байкал экологической катастрофой: в случае схода селя с горного хребта Хамар-Дабан их может смыть в озеро.

В составе отходов БЦБК самым сложным является шлам-лигнин - полимер, который, по словам ученых, почти не вступает в реакцию с другими веществами.

По уточненным данным, в картах-накопителях БЦБК находятся 4,948 млн кубометров твердых веществ - шлам-лигнина, золы и 729 тыс. кубометров воды.