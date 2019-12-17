Первый в этом сезоне случай свиного гриппа зарегистрирован в Брянской области

17.12.19 12:40

© РИА Новости. Максим Богодвид

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Житель Брянска заболел свиным гриппом, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что первый в этом сезоне случай гриппа А (Н1N1)09 был выявлен при лабораторном обследовании больных ОРВИ, которое проводилось с 25 ноября по 13 декабря.

По информации ведомства, с 9 по 19 декабря в Брянской области зарегистрировано 6 тыс. 197 случаев ОРВИ. Эпидемический порог превышен на 11,38%.