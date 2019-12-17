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17.12.19 12:44

Очередной конкурс на строительство очистных в Севастополе за 6,7 млрд руб не вызвал интереса

© РИА Новости. Владимир Федоренко
17 декабря. Interfax-Russia.ru - Тендер на строительство канализационных очистных сооружений (КОС) "Южные" в Севастополе с начальной ценой контракта 6,721 млрд рублей объявлен несостоявшимся из-за отсутствия заявок на участие, следует из материалов на сайте госзакупок.

"Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной такой заявки", - говорится в итоговом протоколе.

Государственное казенное учреждение Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" объявило закупку в первой декаде декабря, итоги обнародованы во вторник.

Севастополь в 2019 году трижды организовывал тендеры на строительство очистных, но их признавали несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Источником финансирования является бюджет Севастополя (в том числе субсидии из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств города по реализации перечня мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие республики Крым и Севастополя до 2022 года").

Ранее сообщалось, что власти Севастополя и АО "Научно-производственное предприятие "Биотехпрогресс" (Санкт-Петербург) в декабре 2017 года подписали контракт на строительство КОС "Южные" за 6,85 млрд рублей. Подрядчик должен был сдать объект до 30 июня 2020 года, однако, в феврале 2019 года оказалось, что севастопольские власти через суд добились расторжения договора и намерены вернуть аванс в размере 2,05 млрд рублей. Эти деньги оказались заблокированы на счетах подрядчика в ОФК банке (в 2018 году у кредитной организации отозвали лицензию).

Предполагаемый срок сдачи КОС в Севастополе в итоге сдвинулся на 1 декабря 2022 года.

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