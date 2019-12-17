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17.12.19 12:50

Москалькова призвала доработать миграционное законодательство РФ

© РИА Новости. Максим Блинов
17 декабря. Interfax-Russia.ru - Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова считает, что российское миграционное законодательство не в полной мере соответствует международным норам и должно быть доработано.

"Перед нами, как и перед другими странами, стоит задача приведения в соответствие ряда положений федерального законодательства международным правовым нормам по защите прав трудящихся мигрантов, и в частности Конвенции ООН 1990-го года", - сказала Москалькова во вторник в ходе выступления на Международной конференции "Проблемы защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов".

По ее мнению, "выстраивание общей согласованной евразийской правозащитной повестки могло бы быть сосредоточено, в частности, на теме миграции".

По данным ООН, напомнила российский омбудсмен, в настоящее время около 272 млн человек живут и трудятся в чужой стране, причем в 2018 году количество мигрантов увеличилось на 51 млн. Россия же, по оценке ООН за 2019 год, занимает четвертое место по привлечению мигрантов. "И это все разворачивает наше сознание к тому, чтобы их права и интересы тоже защищались", - отметила Москалькова.

В 2019 году ей поступило более 800 обращений по тематике внешней миграции. "Большую долю из них составляют вопросы приобретения гражданства и предоставление защиты прав трудящихся мигрантов", - уточнила Москалькова.

Особую актуальность также сохраняет вопрос нелегальной миграции, в связи с чем, сказала уполномоченный, назрела потребность в создании единой широкой информационной базы в границах евразийских государств, в которой содержались бы сведения об ограничении на въезд нелегальных мигрантов.

"Иногда человек не знает, что ему запрещено, он приезжает на границу, и оказывается в трудном положении. Мы хотим защитить этих людей", - сказала Москалькова.

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