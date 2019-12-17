Девять миллионов человек посетили подмосковные парки в 2019 году

17.12.19 13:00

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Посещаемость парков в Подмосковье выросла на 2 млн человек с 2017 года, сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

"У нас уже 7 лет действует программа "Парки Подмосковья", за это время большая динамика по развитию. (...) С 2017 по 2019 год общая площадь парков увеличилась с 1,8 тыс. га до 2,2 тыс. га. Посещаемость - с 7 млн до 9 млн человек", - сказал Хайкин во вторник на заседании регионального правительства.

Он уточнил, что общее количество парков с 2017 года выросло с 80 до 100.

В 2019 году финансирование программы "Парки Подмосковья" составило более 780 млн руб.