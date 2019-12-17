По собственному желанию: Кобзев сменил Левченко на посту главы Иркутской области
  
Город с привилегиями: в Тулуне появится одноименная ТОР
   
ГПП против "заморозки": россиянам предложат новую накопительную пенсионную систему
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
17.12.19 13:02

Песков: Кремль следит за конфликтом "Рамблера" и Nginx

© РИА Новости. Сергей Гунеев
17 декабря. Interfax-Russia.ru - В Кремле следят за развитием ситуации вокруг конфликта между "Рамблером" и веб-сервером Nginx, но не комментируют решение совета директоров "Рамблера" направить в правоохранительные органы просьбу прекратить уголовное дело.

"Мы, безусловно, очень внимательно следим (за процессом - ИФ), но не считаем себя вправе это комментировать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за развитием событий вокруг этого конфликта, и как оценивают решение совета директоров "Рамблера" прекратить уголовное дело.

Совет директоров Rambler на срочном заседании 16 декабря единогласно решил "поручить менеджменту "Рамблера" обратиться в российские правоохранительные органы с просьбой о прекращении возбужденного ранее уголовного дела", сообщила компания.

Из заявления Rambler следует, что в правоохранительные органы обратилась компания Lynwood, которой с 2015 года "Рамблер" передал права на защиту своих интересов в вопросе интеллектуальной собственности на программу для веб-сервера Ngnix, разработанную в начале 2000-х годов бывшим системным администратором "Рамблера" Игорем Сысоевым. 4 декабря 2019 года МВД России признал "Рамблер" потерпевшим по уголовному делу 11901450149005396.

12 декабря в московском офисе Nginx, дома у ее гендиректора Максима Коновалова и у основателя Игоря Сысоева прошли обыски. По информации СМИ, следственные действия проводились в рамках возбужденного ГСУ ГУ МВД по Москве по ч.3 статьи 146 УК РФ ("нарушение авторских и смежных прав") в связи с тем, что неустановленные сотрудники Rambler разработали программу Nginx, которую компания считает "служебным произведением", свободно распространяли ее, а потом передали права на нее компании Nginx Inc. В тот же день Rambler заявил о нарушении своих прав на программу для веб-серверов Nginx.

При этом акционер Rambler Сбербанк не был проинформирован о конфликте вокруг прав на интеллектуальную собственность Rambler и об уголовном деле, следует из пресс-релиза Rambler по итогам заседания совета, срочно созванного 16 декабря по требованию Сбербанка.

Сбербанк владеет 46,5% Rambler Group с августа 2019 года, такая же доля у бизнесмена Александра Мамута, чей сын является бенефициаром компании Lynwood.

Компания Nginx Inc, созданная на базе разработок Сысоева в 2011 году, в этом году была куплена американской F5 Networks за $670 млн. Компания предоставляет софт для обеспечения работы интернет-инфраструктуры, который распространяется по модели свободного ПО. Кроме того, компания настраивает веб-серверы Nginx под нужды клиентов и обслуживает серверы таких компаний, как "Яндекс", Mail.Ru Group, Rambler, Netflix, следует из данных на сайте компании. Сейчас около 30% веб-серверов в мире работают на программе Nginx.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.12.19 15:28
Около 15 тысяч участников программы реновации получат ордера в 2020 году
.
  17.12.19 14:38
Фонд защиты прав дольщиков зарегистрирован в Москве
.
  17.12.19 12:02
Более 70% тоннелей Большого кольца метро проложено в Москве
.
  17.12.19 11:35
Собянин: 500 млрд руб. направят на соцвыплаты москвичам в 2020 году
.
  17.12.19 09:14
Свыше 100 тыс. человек эвакуировали с "заминированных" объектов в Москве
.
  17.12.19 08:36
Билетные автоматы с обновленным интерфейсом тестируют в московском метро
.
  16.12.19 14:49
Более дюжины объектов здравоохранения откроют в Москве в 2020 году
.
  16.12.19 14:11
Пушкинский музей начнет тестировать продажу именных билетов
.
  16.12.19 13:19
ГАЗ и КАМАЗ поставят Москве автобусов на 12 млрд рублей в 2020 году
.
  16.12.19 11:08
Реставрацию кинотеатра "Художественный" завершат до конца 2020 года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket