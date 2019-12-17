Песков: Кремль следит за конфликтом "Рамблера" и Nginx

17.12.19 13:02

© РИА Новости. Сергей Гунеев

17 декабря. Interfax-Russia.ru - В Кремле следят за развитием ситуации вокруг конфликта между "Рамблером" и веб-сервером Nginx, но не комментируют решение совета директоров "Рамблера" направить в правоохранительные органы просьбу прекратить уголовное дело.

"Мы, безусловно, очень внимательно следим (за процессом - ИФ), но не считаем себя вправе это комментировать", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, следят ли в Кремле за развитием событий вокруг этого конфликта, и как оценивают решение совета директоров "Рамблера" прекратить уголовное дело.

Совет директоров Rambler на срочном заседании 16 декабря единогласно решил "поручить менеджменту "Рамблера" обратиться в российские правоохранительные органы с просьбой о прекращении возбужденного ранее уголовного дела", сообщила компания.

Из заявления Rambler следует, что в правоохранительные органы обратилась компания Lynwood, которой с 2015 года "Рамблер" передал права на защиту своих интересов в вопросе интеллектуальной собственности на программу для веб-сервера Ngnix, разработанную в начале 2000-х годов бывшим системным администратором "Рамблера" Игорем Сысоевым. 4 декабря 2019 года МВД России признал "Рамблер" потерпевшим по уголовному делу 11901450149005396.

12 декабря в московском офисе Nginx, дома у ее гендиректора Максима Коновалова и у основателя Игоря Сысоева прошли обыски. По информации СМИ, следственные действия проводились в рамках возбужденного ГСУ ГУ МВД по Москве по ч.3 статьи 146 УК РФ ("нарушение авторских и смежных прав") в связи с тем, что неустановленные сотрудники Rambler разработали программу Nginx, которую компания считает "служебным произведением", свободно распространяли ее, а потом передали права на нее компании Nginx Inc. В тот же день Rambler заявил о нарушении своих прав на программу для веб-серверов Nginx.

При этом акционер Rambler Сбербанк не был проинформирован о конфликте вокруг прав на интеллектуальную собственность Rambler и об уголовном деле, следует из пресс-релиза Rambler по итогам заседания совета, срочно созванного 16 декабря по требованию Сбербанка.

Сбербанк владеет 46,5% Rambler Group с августа 2019 года, такая же доля у бизнесмена Александра Мамута, чей сын является бенефициаром компании Lynwood.

Компания Nginx Inc, созданная на базе разработок Сысоева в 2011 году, в этом году была куплена американской F5 Networks за $670 млн. Компания предоставляет софт для обеспечения работы интернет-инфраструктуры, который распространяется по модели свободного ПО. Кроме того, компания настраивает веб-серверы Nginx под нужды клиентов и обслуживает серверы таких компаний, как "Яндекс", Mail.Ru Group, Rambler, Netflix, следует из данных на сайте компании. Сейчас около 30% веб-серверов в мире работают на программе Nginx.