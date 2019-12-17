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Семь человек задержаны в Челябинской области за незаконную легализацию мигрантов

© РИА Новости. Виталий Аньков
17 декабря. Interfax-Russia.ru - Участники этнической организованной преступной группы (ОПГ), занимавшиеся незаконной легализацией иностранцев на территории России, задержаны в Челябинской области, сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ России во вторник.

"Участники преступной группы оформляли фиктивную регистрацию по месту пребывания иностранцев, изготовляли им поддельные трудовые договоры, перевозили нелегальных мигрантов через границу для продления сроков пребывания на территории РФ. В ходе обысков у них обнаружены и изъяты загранпорта и бланки для оформления необходимых фиктивных документов ", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе погрануправления агентству "Интерфакс-Урал" уточнили, что всего задержано семь человек.

"Двое организаторов группы и пятеро пособников преступления. Все они являются гражданами России. Преступной деятельностью члены группы занимались около года", - пояснили в пресс-службе.

За услуги иностранцы платили им от полутора до трех тысяч рублей. По предварительным оценкам, соучастники успели "заработать" таким образом свыше 3 млн. рублей.

Операция проводилась совместно сотрудниками регионального пограничного управления и Центра по противодействию терроризму и экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области при силовой поддержке спецназа.

Главное следственное управление областного полицейского главка возбудило уголовные дела по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой).

Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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