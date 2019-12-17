Дети из многодетных семей Удмуртии будут питаться в школах бесплатно

17.12.19 13:33

© РИА Новости. Игорь Зарембо

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Удмуртии намерены с марта следующего года организовать бесплатное питание для всех школьников из многодетных семей, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"С 1 марта 2020 года все дети из многодетных семей, независимо от дохода семьи, учащиеся с 1 по 11 классы, будут питаться в наших школах бесплатно", - сказал Бречалов, выступая перед депутатами Госсовета Удмуртии с докладом о положении дел в республике во вторник.

Он назвал это необходимым, но сложным решением, требующим дополнительные средства.

Бречалов также добавил, что с 2021 года власти республики планируют предоставлять семьям, в которых появились третий и последующий ребенок, 240 тыс. рублей дополнительно на оплату первоначального взноса по ипотеке, на покупку квартиры или строительство дома.

"На эти цели будет направлено 75 млн рублей дополнительно. Таким образом, около 300 многодетных семей уже в 2021 году смогут воспользоваться данной мерой", - уточнил глава Удмуртии.