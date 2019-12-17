Город с привилегиями: в Тулуне появится одноименная ТОР
  
Дата запуска: первую пилотную партию Aurus выпустят в конце 2020 года
   
Знаком с проблемами: Гольштейн рассказал о своих задачах на посту главы ЕАО
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
17.12.19 13:33

Дети из многодетных семей Удмуртии будут питаться в школах бесплатно

© РИА Новости. Игорь Зарембо
17 декабря. Interfax-Russia.ru - Власти Удмуртии намерены с марта следующего года организовать бесплатное питание для всех школьников из многодетных семей, сообщил глава республики Александр Бречалов.

"С 1 марта 2020 года все дети из многодетных семей, независимо от дохода семьи, учащиеся с 1 по 11 классы, будут питаться в наших школах бесплатно", - сказал Бречалов, выступая перед депутатами Госсовета Удмуртии с докладом о положении дел в республике во вторник.

Он назвал это необходимым, но сложным решением, требующим дополнительные средства.

Бречалов также добавил, что с 2021 года власти республики планируют предоставлять семьям, в которых появились третий и последующий ребенок, 240 тыс. рублей дополнительно на оплату первоначального взноса по ипотеке, на покупку квартиры или строительство дома.

"На эти цели будет направлено 75 млн рублей дополнительно. Таким образом, около 300 многодетных семей уже в 2021 году смогут воспользоваться данной мерой", - уточнил глава Удмуртии.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.12.19 15:28
Около 15 тысяч участников программы реновации получат ордера в 2020 году
.
  17.12.19 14:38
Фонд защиты прав дольщиков зарегистрирован в Москве
.
  17.12.19 13:02
Песков: Кремль следит за конфликтом "Рамблера" и Nginx
.
  17.12.19 12:02
Более 70% тоннелей Большого кольца метро проложено в Москве
.
  17.12.19 11:35
Собянин: 500 млрд руб. направят на соцвыплаты москвичам в 2020 году
.
  17.12.19 09:14
Свыше 100 тыс. человек эвакуировали с "заминированных" объектов в Москве
.
  17.12.19 08:36
Билетные автоматы с обновленным интерфейсом тестируют в московском метро
.
  16.12.19 14:49
Более дюжины объектов здравоохранения откроют в Москве в 2020 году
.
  16.12.19 14:11
Пушкинский музей начнет тестировать продажу именных билетов
.
  16.12.19 13:19
ГАЗ и КАМАЗ поставят Москве автобусов на 12 млрд рублей в 2020 году


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket