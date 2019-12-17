Экс-мэр Петропавловска-Камчатского подозревается во взяточничестве

17.12.19 13:39

© РИА Новости. Виталий Тимкив

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о получении взяток возбуждено в отношении бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, ушедшего в отставку 27 ноября, сообщает во вторник СУ СКР по Камчатскому краю.

"Дело возбуждено по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)", - говорится в сообщении.

В СКР подчеркивают, что Иваненко дал признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По версии следствия, в период с декабря 2018 по апрель 2019 года мэр краевого центра получил от начальника муниципального казенного учреждения (МКУ) "Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского" взятку в 700 тыс. рублей за общее покровительство. Деньги Иваненко получил через посредника - своего родного брата.

СКР также установил, что с февраля по март 2019 года при посредничестве брата и директора МКУ "Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского" тогда еще действующий мэр получил взятку в 200 тыс. рублей от предпринимателя за содействие при заключении контрактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.

19 ноября глава Петропавловск-Камчатского городского округа Иваненко сообщил о решении уйти в отставку по собственному желанию. Его заявление было опубликовано на сайте мэрии. Свое решение глава города объяснил состоянием здоровья и семейными обстоятельствами. 27 ноября его отставку приняли депутаты городской думы Петропавловска-Камчатского

Против родного брата Виталия Иваненко расследуется два дела о посредничестве в передаче взяток главе города.

Иваненко возглавил Петропавловск-Камчатский в декабре 2016 года. Срок его полномочий истекал в конце 2021 года.