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Медведев потребовал разобраться с использованием субсидий на жилье для сирот

© РИА Новости. Александр Астафьев
17 декабря. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил разобраться в причинах неэффективного использования некоторыми регионами субсидий из федерального бюджета, которые выделяются на обеспечение сирот жильем.

"Есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание. Во-первых, это неэффективное использование регионами субсидии из федерального бюджета", - сказал Медведев на совещании об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот.

Он напомнил, что федеральный центр софинансирует расходы регионов на предоставление жилья сиротам, так как многие регионы просто не справляются с этой задачей.

По его словам, в этом году использовано примерно две трети федеральной субсидии.

"Одни и те же регионы три года подряд не полностью используют предоставленные деньги. Надо разобраться, почему так происходит, и, может быть, скорректировать эти обязательства при распределении субсидии, чтобы деньги не простаивали", - сказал Медведев.

Что касается самой схемы получения детьми-сиротами квартир от государства, то она, по мнению Медведева, также нуждается в усовершенствовании.

"Это обязательство в классическом варианте возникло еще в советские времена, надо посмотреть, каким образом его можно было бы модифицировать так, чтобы оно было более современным. Не просто превращало такого рода решение в необходимость государства приобрести вот это жилье. Ситуации бывают разные", - сказал Медведев во вторник в подмосковных Горках на совещании, посвященном обеспечению сирот квартирами.

Он напомнил, что сейчас сироты получают квартиры по договору социального найма. По словам премьера, этот договор "очень часто трансформируется в приватизацию", после чего жилье продается, сирота снова остается без квартиры и ему снова нужно искать жилье.

"Вот это уж точно является неправильным и исходя из государственных интересов, и, конечно, из интересов конкретного гражданина", - сказал Медведев.

Поэтому, отметил он, для удовлетворения потребности сироты в жилье могут использоваться "различные правовые механизмы", а не только договор найма в текущем варианте. Вместе с тем, какие иные механизмы могут рассматриваться, Медведев не уточнил.

Премьер также напомнил, что сироты в некоторых случаях годами ждут положенные квартиры, часто вынуждены защищать свои права в суде, а некоторые из них обращаются к нему как к председателю правительства лично с просьбой о помощи.

Дети-сироты по закону имеют право на однократное получение квартиры в наем сроком на пять лет с возможностью неоднократного продления. Сироте должны выдать квартиру после исполнения 18 лет, выпуска из интерната, а также после возвращения из армии или из исправительной колонии. Тем не менее, в среднем по России период ожидания получения жилья детьми-сиротами составляет от 3 до 5 лет. В отдельных регионах этот срок составляет от 7 до 9 лет, уточняется в справочных материалах к заседанию.

По состоянию на 1 декабря 2019 г. признаны нуждающимися в обеспечении жилыми помещениями 277 590 детей-сирот, из них в возрасте от 18 и старше - 186 561 человек.

Обеспечивают детей жильем субъекты. При этом федеральный бюджет с 2007 года предоставляет регионам помощь в виде субсидий с обязательным софинансированием. Общий объем средств бюджетов всех уровней, направленных на решение данного вопроса, за три года составил 104,6 млрд рублей. Законом о бюджете на 2020-2022 гг. предусмотрены субсидии регионам в размере 7,7 млрд рублей ежегодно для сокращения очередей.

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