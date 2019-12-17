Шестимесячного енота, упавшего с восьмого этажа, спасли в Уфе

17.12.19 13:53

© РИА Новости. Виталий Аньков

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Енот-полоскун по кличке Локи чуть не погиб, выпав из окна уфимской многоэтажки, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" волонтер Жанна Исаева.

Она рассказала, что спасти травмированного зверька помогли любители енотов, собравшие в соцсети деньги на срочную операцию.

"При падении у енота разорвались мышцы, образовалась грыжа. Поэтому он не ел, и ему было очень плохо. После операции он чувствует себя лучше. А я уже семь дней сижу и смотрю, чтобы он не расковырял себе шов, потому что воротник на енота не наденешь, у него шея шире, чем голова", - рассказала собеседница агентства.

После того, как швы затянутся, спасенному самцу предстоит еще одно хирургическое вмешательство: на травмированную тазовую кость - сейчас зверек не может наступать на лапу. Ветеринар уверен, что после операции енот полностью поправится. "Прогноз благоприятный, ходить будет, но операцию надо сделать. Организм молодой, иммунитет сильный, все будет нормально", - рассказала Исаева, у которой теперь живет спасенный енот.

По ее словам, первые хозяева Локи не подозревали о сложностях его содержания в квартире и после несчастного случая, частично оплатив лечение, отдали зверька людям, которые смогут за ним правильно ухаживать.

По данным Исаевой, енотов в городе пока не так много ("лично я знаю о пяти", отметила она), но в последнее время заводить их в качестве домашнего любимца становится модно. "Мы рассказываем людям, почему не надо заводить енотов дома, показываем фотоподборку укусов, объясняем, что енот будет разрушать все вокруг, что ему нужен свежий воздух, температура +15 C, потребуется поставить впитывающий все запаха деревянный вольер, установить мелкие решетки на окнах", - рассказала она.

Исаева отметила, что енот - зверь контактный, но только в том случае, когда люди правильно о нем заботятся и общаются "по правилам енота" на правах гостей. Условия жизни рядом с таким зверьком для многих людей могут оказаться невыполнимыми. Так, сейчас малыш Локи весит 5 кг, а через несколько лет вырастет до 16. Она также рассказала, что продолжительность жизни енота, которая в дикой природе обычно не превышает пяти лет, в неволе может достичь 20 лет, "а это значит, что вы 20 лет не сможете уехать в отпуск, потому что о еноте никто другой не сможет позаботиться, на чужого человека он нападет".