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17.12.19 13:55

Аквапарк с гостиницей за 5 млрд руб планируется построить в Перми к 2023г

© РИА Новости. Михаил Фомичев
17 декабря. Interfax-Russia.ru - ООО "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь" намерено вложить около 5 млрд рублей в строительство аквапарка с гостиницей в Перми, сообщил директор по капитальному строительству "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь" Сергей Катаев во вторник на заседании краевого совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

По его словам, площадь всего комплекса составит около 60 тыс. кв. метров, из них под аквапарк планируется отвести почти половину территории, под гостиницу - около 10 тыс. кв метров. Кроме того в комплексе предполагается создание фитнес-центра с бассейном площадью около 3 тыс. кв метров.

Ежемесячная расчетная посещаемость комплекса - 30 тыс. человек для аквапарка и 30 тыс. человек для фитнесс-центра с бассейном.

Среди потенциальной целевой аудитории инвестор рассматривает жителей Пермского края, Удмуртии, Башкирии, Кировской и Свердловской областей.

По предварительным оценкам, инвестиции в проект составят порядка 5 млрд рублей до 2024 года, из них 70% - собственные средства инвестора.

Проектно-изыскательские работы намечены к завершению в третьем квартале 2020 года, строительство планируется начать в конце 2020 года, ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года.

Согласно материалам компании, срок окупаемости составит более 25 лет.

Предполагается, что будущий комплекс может разместиться на земельном участке в Кировском районе Перми, однако, окончательное решение по его местоположению еще не принято. Глава региона Максим Решетников в ходе заседания отметил, что в начале следующего года инвестору нужно определиться с локацией будущего комплекса.

"Мы понимаем все, что принципиально этот объект нужен, я думаю, что ни у кого вопросов нет (...) Если еще какие-то варианты появятся по локациям, то давайте их обсуждать, но, в любом случае, в январе-начале февраля хочу, чтобы мы точку поставили (по месторасположению - ИФ)", - добавил губернатор.

По итогам заседания этому проекту был присвоен статус приоритетного.

Согласно данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, 100% уставного капитала "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь" принадлежит министерству по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края. Выручка компании по итогам 2018 года составила 282,2 млн рублей, а чистая прибыль - 15,7 млн рублей. В собственности компании находится спорткомплекс "Олимпия" в Индустриальном районе Перми с тремя бассейнами и фитнес-центром.

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