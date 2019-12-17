ДОМ.РФ: в Крыму нет проблем с выдачей проектного финансирования

17.12.19 14:02

© РИА Новости. Алексей Куденко

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Рынок жилищного строительства в Крыму не испытывает проблем с проектным финансированием, заявил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

"Мы мониторим ситуацию по всей России, и сегодня видим, что рынок жилищного строительства Крыма не испытывает проблем с получением проектного финансирования. На полуострове работают банки, которые по отношению к застройщикам ведут себя очень гибко, и за хорошего клиента они борются", - сказал Плутник во вторник на "круглом столе", посвященном деятельности единого института развития в жилищной сфере.

Ранее председатель совета директоров базирующегося в Крыму Российского национального коммерческого банка (РНКБ) Михаил Якунин сообщил, что до 2024 года банку понадобится дополнительный капитал на 20-25 млрд рублей для выполнения целей по нацпроекту "Доступное жилье". Он пояснил, что такой объем капитала понадобится, поскольку банку необходимо будет в сфере доступного жилья предоставить финансирование на 75 млрд рублей.

Глава совета директор РНКБ также отметил, что банк успешно работает по новой схеме финансирования строительства с использованием эскроу-счетов.

"У нас на рассмотрении сейчас заявок на 23 млрд рублей в работе, из них 8 мы уже одобрили. Из этих восьми пять уже подписались. У нас уже 330 эскроу-счетов", - сказал Якунин.

Как отмечал вице-премьер республики Евгений Кабанов, объем ввода жилья в Крыму к 2024 году планируется увеличить в 1,8 раза по сравнению с показателем 2018 года - до 1,3 млн кв.м в год.