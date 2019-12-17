Бомбардировщик Ту-22М3 аварийно сел под Астраханью из-за отказа двигателя

17.12.19 14:04

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Дальний бомбардировщик Ту-22М3 выполнил посадку на грунт в Астраханской области после отказа двигателя, сообщили в Минобороны РФ.

"17 декабря 2019 года в Астраханской области при выполнении планового полета на самолете Ту-22 произошел отказ двигателя. Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", - заявили в Минобороны РФ.

"Летчики не пострадали, самостоятельно покинули машину, и в настоящий момент доставлены на аэродром базирования. На земле разрушений нет", - сказали в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что полет бомбардировщика осуществлялся без боекомплекта.

У Вооруженных сил России есть дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3.

Самолет предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2200 км от аэродромов базирования управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Самолеты Ту-22М3 применялись российскими военными в военной операции в Сирии. Эти бомбардировщики участвовали в боевых действиях в Афганистане и ограниченно - в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру.

Последняя авария с участием Ту-22М3 произошла в Мурманской области 22 января 2019 года. Тогда после выполнения планового учебно-тренировочного полета бомбардировщик попал в снежный заряд, упал на взлетную полосу, загорелся и разрушился. Два члена экипажа погибли, двое выжили.

До этого было только одно крупное ЧП с этим самолетом - Ту-22М3 разбился летом 2004 года. Крушение произошло в нескольких километрах от населенного пункта Сольцы Hовгородской области в ночь на 9 июля. В катастрофе погибли все четыре члены экипажа.