Минстрой весной предложит новые механизмы капремонта в России

17.12.19 14:11

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Минстрой России намерен в весеннюю сессию представить Госдуме предложения по реформе системы капитального ремонта многоквартирных домов, заявил во вторник глава ведомства Владимир Якушев.

"Вопросы капитального ремонта сложные. Мы планируем, что в весеннюю сессию министерство подготовит ряд серьезных предложений в целом по реформе капитального ремонта", - сказал Якушев на пленарной сессии в Госдуме.

Он добавил, что эти предложения будут предварительно обсуждаться с профильными ведомствами до их внесения в конкретные нормы права.

"В данном документе точно не нужно ее отображать, но этот вопрос мы с повестки не снимаем", - подчеркнул министр в ходе рассмотрения во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в части переселения граждан из аварийного жилищного фонда".

Ранее региональная подпрограмма капитального ремонта ветхого жилья с износом до 70% была внесена в правительственный законопроект, предполагающий новые механизмы расселения аварийного жилья.

Зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев ранее раскритиковал недоосвоение средств на капремонт жилых домов в стране. Он добавил, что средства, поступающие в основном от собственников жилых помещений, ежегодно не дорасходуются на 10-15%.