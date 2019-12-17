Зарубежный сайт с данными миллиона россиян заблокирован Роскомнадзором

17.12.19 14:14

© РИА Новости. Сергей Пятаков

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Роскомнадзор через суд добился блокировки зарубежного сайта с персональными данными миллиона жителей РФ и Казахстана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты управления Роскомнадзора по Курганской области в результате рассмотрения обращения гражданина выявили зарубежный интернет-ресурс, который хранит за пределами страны персональные данные россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана, говорится в сообщении.

Под запрет попал сайт nomerekaterinburga.com, домен которого расположен на территории Франции.

"В базе интернет-ресурса в алфавитном порядке собраны сведения (фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны) миллиона россиян", - отметили в РКН.

Управлением Роскомнадзора по Курганской области было подготовлено исковое заявление о защите прав субъекта персональных данных. Суд вынес решение в пользу надзорного органа.

В настоящее время сайт nomerekaterinburga.com внесен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.

"Следующий шаг Роскомнадзора - ограничение доступа к сайту nomerekaterinburga.com в соответствии с правилами создания, формирования и ведения автоматизированной информационной системы "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", - отметили в РКН.