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17.12.19 14:14
Зарубежный сайт с данными миллиона россиян заблокирован Роскомнадзором
Специалисты управления Роскомнадзора по Курганской области в результате рассмотрения обращения гражданина выявили зарубежный интернет-ресурс, который хранит за пределами страны персональные данные россиян из 60 городов и жителей 34 городов Казахстана, говорится в сообщении.
Под запрет попал сайт nomerekaterinburga.com, домен которого расположен на территории Франции.
"В базе интернет-ресурса в алфавитном порядке собраны сведения (фамилии, имена, отчества, домашние адреса и телефоны) миллиона россиян", - отметили в РКН.
Управлением Роскомнадзора по Курганской области было подготовлено исковое заявление о защите прав субъекта персональных данных. Суд вынес решение в пользу надзорного органа.
В настоящее время сайт nomerekaterinburga.com внесен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных.
"Следующий шаг Роскомнадзора - ограничение доступа к сайту nomerekaterinburga.com в соответствии с правилами создания, формирования и ведения автоматизированной информационной системы "Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных", - отметили в РКН.
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