Петербурженка 18 раз заплатила по 3 тыс. руб. штрафа, но так и не купила детское автокресло

17.12.19 14:32

© РИА Новости. Александр Уткин

Санкт-Петербург. 17 декабря. ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - В этом году в Петербурге фиксируется рост ДТП с детьми-пассажирами, виновниками которых стали водители, сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по региону Татьяна Суслова во вторник.

"Проблема детского дорожно-транспортного травматизма по вине водителей, которые пренебрегли правилами перевозки несовершеннолетних, для города актуальна. В прошлом году произошло четыре таких аварии, в этом году - девять. Такая тенденция требует внимания", - сказала Суслова во время пресс-конференции в информационном центре "Интерфакс Северо-Запад".

По ее словам, сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят рейды, где проверяют наличие в автомобилях детских кресел. С начала года за несоблюдение данного правила к административной ответственности привлекли более 14 тыс. водителей.

"ГИБДД региона даже выявила двух рекордсменов года. За нарушение данной статьи 18 раз оштрафована женщина, 15 раз - мужчина. Они каждый платят штраф 3 тыс. рублей, но детское удерживающее устройство не приобретают", - отметила Суслова.

По данным ГИБДД, всего за 11 месяцев на дорогах Петербурга зарегистрировано 578 аварий с участием детей, в которых погибли пятеро, 624 получили травмы. По словам Сусловой, общее число аварий выросло незначительно, а вот количество пострадавших увеличилось на четверть.

В то же время ситуация в Ленинградской области произошло 300 ДТП с детьми, в которых погибли 13 человек и 280 получили ранения.

Согласно анализу ГИБДД, в Петербурге большая часть аварий происходит с детьми-пешеходами, виновниками инцидентов в 75% случае являются водители. В Ленинградской области дети страдают в ДТП в основном по причине перевозки не в автокресле.

"В преддверии новогодних каникул проводится профилактическая работа и с детьми, и с родителями. Так, например, управление Госавтоинспекции традиционно вместе с городским комитетом по образованию и Всероссийским обществом автомобилистов, общественными организациями проводит акцию "Внимание, дети!", - сообщила Суслова.

Данная акция обращает внимание на безопасность пешеходов, правила перевозки детей в салонах автомобилей.