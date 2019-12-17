Фонд защиты прав дольщиков зарегистрирован в Москве

17.12.19 14:38

© РИА Новости. Алексей Куденко

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Московский фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства официально зарегистрирован, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на главу комитета Анастасию Пятову.

Она пояснила, что накануне главным управлением министерства юстиции РФ по Москве принято решение о государственной регистрации фонда.

"Теперь Минюст направит документы в налоговую службу для внесения в ЕГРЮЛ сведений о создании данной организации", - пояснила Пятова.

Планируется, что фонд будет достраивать семь жилых комплексов на территории столицы. Это ЖК "Академ Палас", ЖК "Легенда", ЖК "Воскресенское", ЖК "Малыгина, 12", ЖК "Троицк Е-39", ЖК "Остров Эрин" и дом в поселке Кокошкино на ул. Труда, позиция 8.

Фонд сам будет выступать в качестве застройщика, а его финансирование будет производиться исключительно из средств городского бюджета.

Ранее сообщалось, что на первоочередные мероприятия по достройке этих объектов Фонд получит из бюджета города 5,5-6 млрд рублей. Подготовительные работы на этих объектах начнутся в 2020 году.

Ранее Пятова сообщала, что с начала 2019 года в Москве достроено 15 проблемных жилых домов, что позволило восстановить права более 1,6 тыс. обманутых дольщиков. В частности, были сданы дома в четырех жилых комплексах: ЖК "СУ-155" в районе Нагатино-Садовники, ЖК "Борисоглебское", ЖК "Спортивный квартал" и ЖК "Царицыно".

Сегодня в Москве насчитывается 34 проблемных объекта.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в течение следующего года планируется решить проблемы 4-5 тыс. обманутых дольщиков.