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17.12.19 14:54

Транснефть запустила производственный комплекс в Тюмени за 3 млрд рублей

© РИА Новости. Евгений Биятов
17 декабря. Interfax-Russia.ru - АО "Транснефть-Сибирь" (дочерняя структура АК "Транснефть") во вторник ввело в эксплуатацию производственный комплекс на базе Тюменского ремонтно-механического завода (ТРМЗ), сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на церемонии пуска.

"Новый производственный комплекс, который был введен в эксплуатацию, - это одна из основных производственных площадок "Транснефти". Здесь будет производиться порядка 1800 наименований специализированной продукции. И, конечно, мы решаем очень многие проблемы для самой компании. Это обеспеченность всеми необходимыми составляющими производственной деятельности, много всего нужного и полезного, того, что мы раньше закупали. Во-вторых, во многом решаются задачи импортонезависимости", - сообщил журналистам президент "Транснефти" Николай Токарев.

Новый комплекс будет выпускать нестандартные металлоконструкции, комплектующие для ремонта и обслуживания нефтеперекачивающего оборудования, резервуарных парков и линейной части трубопроводов. Объем производства планируется на уровне 8,6 тыс. тонн металлоконструкций в год. Объем инвестиций составил порядка 3 млрд рублей.

Серийное производство на площадке комплекса начнется с 2020 года.

ТРМЗ увеличит производство оборудования для очистных сооружений и выпуск продукции для работ в болотистой местности. Возрастет выпуск специализированного оборудования для эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, запасных частей и комплектующих магистральных и подпорных насосов.

Вся продукция ТРМЗ будет использоваться предприятиями "Транснефти" при проведении техперевооружения и модернизации трубопроводного транспорта.

Как сообщалось, "Транснефть-Сибирь", Минпромторг РФ и Тюменская область в ходе ПМЭФ-2017 подписали специальный инвестиционный контракт по созданию и освоению на базе Тюменского ремонтно-механического завода промышленного производства оборудования для эксплуатации, обслуживания и ремонта объектов магистральных трубопроводов. СПИК заключен на срок до 2025 года.

АО "Транснефть-Сибирь" обслуживает 27 магистральных нефтепроводов общей протяженностью 9,5 тыс. км. Компания является самым крупным дочерним обществом в составе АК "Транснефть".

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