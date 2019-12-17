РЖД с 30 декабря запустят "Ласточку" по маршруту Анапа-Краснодар

17.12.19 15:10

© РИА Новости. Евгений Биятов

17 декабря. Interfax-Russia.ru - ОАО "РЖД" с 30 декабря запускает электропоезд "Ласточка" по маршруту Анапа-Краснодар.

Как сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД"), электропоезда между городами будут курсировать дважды в день. В первый рейс электропоезд отправится из Анапы в 10:15 и прибудет в Краснодар в 13:13.

Для запуска "Ласточек" на этом маршруте РЖД существенно модернизировали инфраструктуру: проведены работы по электрификации на участке 9 км - Юровский - Анапа - Темрюк - Кавказ. Кроме того, на станции Разъезд 9 км построен вокзал и оборудована пассажирская платформа, а также выполнен текущий ремонт четырех пассажирских платформ на станциях Величковка и Гостагаевская.

Все вагоны электропоездов "Ласточка" оборудованы климатическими установками, для перевозки крупногабаритной ручной клади предусмотрены специальные стеллажи, отмечается в сообщении.

Скоростной пассажирский электропоезд "Ласточка" состоит из 5 вагонов, его общая длина 130 метров, максимальная скорость составляет 160 км в час. "Ласточки" производит совместное предприятие Siemens и группы "Синара" Дмитрия Пумпянского - ООО "Уральские локомотивы".

В зоне обслуживания СКЖД находится 11 субъектов юга России.