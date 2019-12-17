В воинской части в Забайкалье, где рядовой застрелил 8 сослуживцев, возбуждено дело о неуставных отношениях

17.12.19 15:17

© РИА Новости. Виталий Тимкив

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело о неуставных отношениях возбуждено в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь человек, сообщил "Интерфаксу" адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

По его словам, дело возбуждено в отношении выжившего в стрельбе военного, ему предъявлено обвинение. "Рамиль и несколько сослуживцев признаны потерпевшими по делу о дедовщине (ст. 335 УК РФ - нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими - "ИФ"), так что он не один пострадал. Дело возбуждено в отношении конкретного человека, он жив, ему предъявлено обвинение", - сказал Нагиев.

Отвечая на вопрос агентства, может ли это помочь защите в судебном процессе, адвокат сказал: "Конечно, может, это, как минимум, подтверждает версию о дедовщине".

Он считает, что "таким образом становится ясно, что причиной поступка Шамсутдинова стали именно неуставные отношения". "Естественно, в суде мы будем это использовать. Мы удовлетворены действиями военного следствия, которое после заявлений Рамиля, данных на первых же допросах, проверило и установило факты. Это говорит о высоком качестве следствия", - заявил Нигаев.

25 октября этого года восемь военнослужащих погибли и еще двое были ранены в результате стрельбы, которую открыл их сослуживец в воинской части в Забайкалье. Устроивший стрельбу солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов был призван на службу из Тюменской области летом этого года.

Ранее военные следователи возбудили в связи с произошедшим уголовное дело по статье "убийство" (ч. 2. Ст. 105 УК РФ).