ВТБ рассчитывает выдать 100 млрд рублей в рамках "дальневосточной ипотеки"

17.12.19 15:25

© РИА Новости. Нина Зотина

17 декабря. Interfax-Russia.ru - ВТБ в течение срока действия программы госсубсидирования для Дальнего Востока планирует выдать 100 млрд рублей ипотечных кредитов, сообщили в пресс-службе банка.

"За первые два дня работы по программе банк подписал уже несколько кредитных договоров и принял более 400 заявок от клиентов. Всего планируется выдать 100 млрд рублей ипотечных кредитов", - говорится в сообщении.

Напомним, что ставка по новой программе составляет 2%, срок кредитования - до 20 лет. Максимально возможная сумма кредита - 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости.

Ранее сообщалось, что ВТБ первым из лидеров рынка начал работу по программе. В первый день работы 16 декабря банк подписал три кредитных договора и принял по программе более 300 заявок, рассказали в пресс-службе.

В декабре премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке. Программа запущена по поручению президента России Владимира Путина и рассчитана на пять лет.

Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке (возраст супругов - не старше 35 лет), а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет. Для получателей гектара нет возрастных ограничений. Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории Дальневосточного федерального округа.