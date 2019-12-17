Дата запуска: первую пилотную партию Aurus выпустят в конце 2020 года
  
По собственному желанию: Кобзев сменил Левченко на посту главы Иркутской области
   
Знаком с проблемами: Гольштейн рассказал о своих задачах на посту главы ЕАО
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
17.12.19 15:28

Около 15 тысяч участников программы реновации получат ордера в 2020 году

© РИА Новости. Евгений Биятов
17 декабря. Interfax-Russia.ru - Около 15 тыс. участников столичной программы реновации жилья получат ордера на новые квартиры в течение следующего года, заявил журналистам во вторник заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"С момента старта программы около 17 тысяч москвичей получили ордера или переселились, а в следующем году мы выдадим ордера еще 15 тысячам горожанам", - отметил Хуснуллин.

Он подчеркнул, что в дальнейшем объемы строительства жилья по программе реновации будут увеличиваться.

"В дальнейшем в год мы будем выдавать от 18 до 20-25 тыс. ордеров на переселение. На полную мощность программа реновации выйдет примерно к 2023 году", - сказал заммэра.

Он также заверил, что завершение программы можно ожидать в ближайшие три-четыре года.

"Мы определили две крупнейшие площадки для строительства нового жилья в Ватутинках и в Мамырях. Кроме того, есть ряд локальных площадок для строительства нового жилья, однако, я думаю, что программа в целом будет завершена в течение 3-4 лет", - сказал Хуснуллин.

По его словам, в районе Ватутинок уже начались строительные работы, здесь будет возведено около 300 тыс. кв.м жилья.

Говоря о "стартовых" площадках, заммэра подчеркнул, что в перечень включены восемь дополнительных "стартовых" площадок площадью 473,8 тыс. кв.м в семи районах Москвы. По его словам, строительство жилья на этих и дополнительных площадках позволит переселить жителей 76 домов, проживающих в 6 770 квартирах.

"Работа по подбору дополнительных площадок продолжается. Мы планируем подобрать дополнительные "стартовые" площадки под строительство нового жилья в тех районах, где переселение необходимо, но пока не определены адреса. Кроме того, мы начинаем проектирование новых домов уже на тех площадках, которые сегодня расположены под сносимыми домами", - добавил Хуснуллин.

Программа реновации городского жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир в 5 173 домах.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  17.12.19 14:38
Фонд защиты прав дольщиков зарегистрирован в Москве
.
  17.12.19 13:02
Песков: Кремль следит за конфликтом "Рамблера" и Nginx
.
  17.12.19 12:02
Более 70% тоннелей Большого кольца метро проложено в Москве
.
  17.12.19 11:35
Собянин: 500 млрд руб. направят на соцвыплаты москвичам в 2020 году
.
  17.12.19 09:14
Свыше 100 тыс. человек эвакуировали с "заминированных" объектов в Москве
.
  17.12.19 08:36
Билетные автоматы с обновленным интерфейсом тестируют в московском метро
.
  16.12.19 14:49
Более дюжины объектов здравоохранения откроют в Москве в 2020 году
.
  16.12.19 14:11
Пушкинский музей начнет тестировать продажу именных билетов
.
  16.12.19 13:19
ГАЗ и КАМАЗ поставят Москве автобусов на 12 млрд рублей в 2020 году
.
  16.12.19 11:08
Реставрацию кинотеатра "Художественный" завершат до конца 2020 года


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket