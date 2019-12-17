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17.12.19 15:28
Около 15 тысяч участников программы реновации получат ордера в 2020 году
"С момента старта программы около 17 тысяч москвичей получили ордера или переселились, а в следующем году мы выдадим ордера еще 15 тысячам горожанам", - отметил Хуснуллин.
Он подчеркнул, что в дальнейшем объемы строительства жилья по программе реновации будут увеличиваться.
"В дальнейшем в год мы будем выдавать от 18 до 20-25 тыс. ордеров на переселение. На полную мощность программа реновации выйдет примерно к 2023 году", - сказал заммэра.
Он также заверил, что завершение программы можно ожидать в ближайшие три-четыре года.
"Мы определили две крупнейшие площадки для строительства нового жилья в Ватутинках и в Мамырях. Кроме того, есть ряд локальных площадок для строительства нового жилья, однако, я думаю, что программа в целом будет завершена в течение 3-4 лет", - сказал Хуснуллин.
По его словам, в районе Ватутинок уже начались строительные работы, здесь будет возведено около 300 тыс. кв.м жилья.
Говоря о "стартовых" площадках, заммэра подчеркнул, что в перечень включены восемь дополнительных "стартовых" площадок площадью 473,8 тыс. кв.м в семи районах Москвы. По его словам, строительство жилья на этих и дополнительных площадках позволит переселить жителей 76 домов, проживающих в 6 770 квартирах.
"Работа по подбору дополнительных площадок продолжается. Мы планируем подобрать дополнительные "стартовые" площадки под строительство нового жилья в тех районах, где переселение необходимо, но пока не определены адреса. Кроме того, мы начинаем проектирование новых домов уже на тех площадках, которые сегодня расположены под сносимыми домами", - добавил Хуснуллин.
Программа реновации городского жилищного фонда была утверждена 1 августа 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тыс. квартир в 5 173 домах.
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