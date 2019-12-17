|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
17.12.19 15:41
Депутат парламента Ленобласти задержана по делу о мошенничестве с деньгами "Газпрома"
"17 декабря Маханек, являющаяся депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, следователями совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержана в качестве подозреваемой, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения", - сообщила пресс-служба СК РФ во вторник.
Следствие полагает, что Коваль, будучи заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение", вступил в преступный сговор с Маханек, фактическим руководителем ООО "ПСГ Блок-Монолит", а также Александром Шульгой, являвшимся генеральным директором ООО "Межрегионстрой" на хищение денежных средств, принадлежащих АО "Газпром газораспределение".
В декабре 2013 года Коваль от имени заказчика заключил два договора подряда с Шульгой на общую сумму более 70 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ объектов газового хозяйства на территории Вологодской области. При этом Коваль, Шульга и Маханек ввели в заблуждение руководство заказчика относительно намерений оплатить работы.
После поступления аванса по указанным договорам на счет организации подрядчика Шульга и Маханек заключили договоры субподряда с ООО "ПСГ Блок-Монолит", а также ООО "ВПК-Связь". Непосредственным строительством занималось исключительно ООО "ВПК-Связь", с которым ООО "ПСГ Блок-Монолит и "ООО "Межрегионстрой" были заключены соответствующие договоры.
Как подчеркивают в СК РФ, Шульга и Маханек ввели в заблуждение и руководство ООО "ВПК-Связь" относительно намерений оплатить работы. Компания, не получив средства, прекратила работы, однако Маханек от лица подрядчика предоставляла заказчику подложные справки о выполненных работах. Акты о приемке работ были подписаны Шульгой и приняты Ковалем.
На счет подрядчика с декабря 2013 года по апрель 2015 года за якобы выполненные работы было перечислено более 53 млн рублей. В дальнейшем часть указанных денежных средств по указанию Коваля была перечислена на счета юридических лиц, подконтрольных Маханек и Шульге. В результате действий соучастников был нанесен ущерб АО "Газпром газораспределение" в размере не менее 21 млн рублей.
Следователи проверяют информацию о совершении соучастниками других аналогичных преступлений.
Как сообщалось, Шульга и Коваль были арестованы в начале 2019 года по этому же делу, но позднее были выпущены под подписку о невыезде.
Маханек в сентябре 2016 года избрана депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии "Единая Россия". Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Ленинградской области.
Коваль с 2009 по 2014 год работал заместителем генерального директора по капстроительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение". С 2011 года по октябрь 2015 года был депутатом Заксобрания Ленинградской области пятого созыва, с 2015 года - заместителем председателя правительства Ленобласти по ЖКХ и энергетике. На данный момент он уволен.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket