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Депутат парламента Ленобласти задержана по делу о мошенничестве с деньгами "Газпрома"

© РИА Новости. Игорь Зарембо
17 декабря. Interfax-Russia.ru - Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Елена Маханек задержана в рамках расследования уголовного дела о хищении средств "Газпрома", по которому также проходит бывший вице-губернатор и бывший топ-менеджер АО "Газпром газораспределение" (входит в группу "Газпром") Олег Коваль.

"17 декабря Маханек, являющаяся депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, следователями совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержана в качестве подозреваемой, решается вопрос о предъявлении ей обвинения и избрании меры пресечения", - сообщила пресс-служба СК РФ во вторник.

Следствие полагает, что Коваль, будучи заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение", вступил в преступный сговор с Маханек, фактическим руководителем ООО "ПСГ Блок-Монолит", а также Александром Шульгой, являвшимся генеральным директором ООО "Межрегионстрой" на хищение денежных средств, принадлежащих АО "Газпром газораспределение".

В декабре 2013 года Коваль от имени заказчика заключил два договора подряда с Шульгой на общую сумму более 70 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ объектов газового хозяйства на территории Вологодской области. При этом Коваль, Шульга и Маханек ввели в заблуждение руководство заказчика относительно намерений оплатить работы.

После поступления аванса по указанным договорам на счет организации подрядчика Шульга и Маханек заключили договоры субподряда с ООО "ПСГ Блок-Монолит", а также ООО "ВПК-Связь". Непосредственным строительством занималось исключительно ООО "ВПК-Связь", с которым ООО "ПСГ Блок-Монолит и "ООО "Межрегионстрой" были заключены соответствующие договоры.

Как подчеркивают в СК РФ, Шульга и Маханек ввели в заблуждение и руководство ООО "ВПК-Связь" относительно намерений оплатить работы. Компания, не получив средства, прекратила работы, однако Маханек от лица подрядчика предоставляла заказчику подложные справки о выполненных работах. Акты о приемке работ были подписаны Шульгой и приняты Ковалем.

На счет подрядчика с декабря 2013 года по апрель 2015 года за якобы выполненные работы было перечислено более 53 млн рублей. В дальнейшем часть указанных денежных средств по указанию Коваля была перечислена на счета юридических лиц, подконтрольных Маханек и Шульге. В результате действий соучастников был нанесен ущерб АО "Газпром газораспределение" в размере не менее 21 млн рублей.

Следователи проверяют информацию о совершении соучастниками других аналогичных преступлений.

Как сообщалось, Шульга и Коваль были арестованы в начале 2019 года по этому же делу, но позднее были выпущены под подписку о невыезде.

Маханек в сентябре 2016 года избрана депутатом Законодательного собрания Ленинградской области от партии "Единая Россия". Член фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Ленинградской области.

Коваль с 2009 по 2014 год работал заместителем генерального директора по капстроительству и инвестициям АО "Газпром газораспределение". С 2011 года по октябрь 2015 года был депутатом Заксобрания Ленинградской области пятого созыва, с 2015 года - заместителем председателя правительства Ленобласти по ЖКХ и энергетике. На данный момент он уволен.

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