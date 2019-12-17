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17.12.19 15:47

Чибис: портфель инвестиций Мурманской области составляет 600 млрд рублей

© РИА Новости. Алексей Никольский
17 декабря. Interfax-Russia.ru - Инвестиционный портфель Мурманской области включает в себя 15 крупных инвестиционных проектов суммарной стоимостью 600 млрд рублей, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на заседании президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики на ФГУП "Атомфлот" во вторник.

"В нас в работе 15 крупных инвестиционных проектов", - сказал Чибис.

Это проекты в сфере производства, добычи, транспорта, электроэнергетике, судоремонта и рыбопереработки.

По его словам, "общая сумма инвестиций превышает 600 млрд рублей". Однако два проекта из 15 пока формируются и их объем инвестиций ещё не оценён.

В правительстве Мурманской области полагают, реализация проектов позволит создать свыше 24 тыс. рабочих мест и принести в региональный бюджет 160 млрд рублей.

К числу таких крупных инвестпроектов относится Мурманский транспортный узел (МТУ) и нефтяной терминал, Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) "НОВАТЭКа", терминал по перевалке минеральных удобрений, о котором договорились "ФосАгро" и "Инфотек Балтика", транзитный контейнерный терминал, база берегового обеспечения шельфовых проектов, а также территория опережающего развития "Столица Арктики".

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