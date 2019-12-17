Московская "УСП Компьюлинк" выполнит за 482 млн рублей ТЭО под инфраструктуру для круизов в Крыму

17.12.19 15:51

© РИА Новости. Олеся Печенкина

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Единая комиссия по определению подрядчиков признала ООО "УСП Компьюлинк" (Москва) победителем тендера на выполнение технико-экономического обоснования (ТЭО) создания инфраструктуры для морских пассажирских, круизных перевозок и яхтенного туризма в Крыму, говорится в материалах сайта госзакупок.

"Процедура признана несостоявшейся, контракт заключается с участником открытого конкурса в электронной форме - ООО "УСП Компьюлинк", подавшим единственную заявку на участие в нем", - сообщается в итоговом протоколе, обнародованном во второй декаде декабря.

Госконтракт будет заключен по его начальной (максимальной) стоимости - 481,87 млн рублей.

По данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, владельцем 100% уставного капитала ООО "УСП Компьюлинк" является ООО "Управляющая компания Компьюлинк групп" (Москва), входящее в "Компьюлинк холдинг". Выручка "УСП Компьюлинк" в 2018 году уменьшилась по сравнению с 2017 годом на 2%, до 13,026 млрд рублей, чистая прибыль выросла в 1,9 раза, до 298,28 млн рублей.

Группа компаний "Компьюлинк", как говорится на ее официальном сайте, предоставляет услуги в ИТ и консалтинге, выполняет управление комплексными проектами в сфере строительства сетей связи, объектов промышленного и гражданского назначения, предоставляет решения для государственного, транспортного, телекоммуникационного и финансового секторов, предприятий ТЭК и промышленности.

Как сообщалось, служба автодорог Крыма (Симферополь) объявила открытый конкурс в конце ноября. ТЭО должно быть выполнено до середины декабря 2020 года.

Среди целей и задач - создание условий "для устойчивого развития инфраструктуры" морпортов Крыма путем определения оптимального перечня населенных пунктов, в которых строительство, реконструкция, капремонт портовой инфраструктуры необходимы в первую очередь, а также тех городов, поселков и сел, где такие работы дадут "максимальный экономический эффект".

Кроме того, подрядчик должен найти площадки под размещение портопунктов, яхтенных марин, отдельных гидротехнических сооружений, а также обосновать необходимость реконструкции инженерной инфраструктуры, прилегающей к ним.

Среди задач - обоснование экономической целесообразности строительства объектов портовой инфраструктуры.

Помимо этого, подрядчик должен разработать комплексное предложение "по социально-экономическому развитию и совершенствованию городской среды, функционально-планировочной структуры в целях создания условий по преобразованию прибрежных территорий населенных пунктов в значимые международные центры туризма".

Победитель тендера обязан также подготовить материалы для включения объектов в федеральные целевые программы.

Источником финансирования работ по созданию ТЭО являются субсидии Крыму из федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств республики по реализации мероприятий ФЦП социально-экономического развития региона до 2022 года.

Президент России Владимир Путин весной 2019 года поручил кабмину подготовить вместе с заинтересованными организациями и представить предложения о развитии яхтенного туризма в республике Крым и Севастополе.

Пока единственный проект в сфере яхтенного туризма, включенный в федеральную целевую программу развития Крыма - создание марины в севастопольской Балаклаве. Многие существующие гидротехнические сооружения не ремонтировали на Крымском полуострове со времен СССР, поэтому требуются капвложения, считают в правительстве Севастополя.