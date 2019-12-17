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17.12.19 16:25
Власти Карелии объявили 31 декабря этого года выходным для госслужащих
"Документ устанавливает следующий режим рабочего времени: 28, 30 декабря 2019 года - рабочий день, 29, 31 декабря 2019 года - нерабочий день", - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что сделать 31 декабря выходным Парфенчиков предложил после многочисленных обращений жителей республики.
Изменения будут касаться работников государственных органов и учреждений, финансируемых из бюджета Карелии.
"Главам муниципалитетов также рекомендовано утвердить аналогичный режим работы. Работодатели реального сектора экономики вправе присоединиться к данному порядку", - добавили в пресс-службе.
Действующие правила не позволяют сделать канун Нового года выходным днем в РФ, однако президент РФ предложил региональным властям самим решить "вопрос 31 декабря".
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