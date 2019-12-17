На благоустройство населенных пунктов Тульской области в 2020г выделят более 670 млн рублей

17.12.19 17:08

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Около 220 дворов и общественных пространств будут благоустроены в 2020 году в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", сообщил журналистам во вторник министр жилищно-коммунального хозяйства региона Олег Дючков.

"Мы видим, как меняется окружающая нас городская среда, повышается ее качество. Наша задача - максимально использовать возможности проекта, чтобы даже самые отдаленные населенные пункты региона были благоустроены. На следующий год запланировано благоустройство не менее 200 дворовых и 16 общественных пространств. На эти цели из федерального бюджета выделено 430 млн рублей", - сказал Дючков.

"По поручению губернатора Алексея Дюмина из регионального бюджета было выделено дополнительно 244 млн рублей. В ближайшее время будут заключены соглашения с Минстроем России и средства поступят в муниципалитеты. Работы по благоустройству начнутся с наступлением строительного сезона", - отметил министр.

Он сообщил, что с этого года проект "Формирование комфортной городской среды" является частью нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2019 году благоустраивается 320 дворовых и 30 общественных территорий на общую сумму 798,8 млн рублей. Большое внимание было уделено общественным пространствам. В том числе новую жизнь получили 11 скверов, 14 парков и два пляжа.

По результатам оценки Минстроя России, городами с благоприятной городской средой признаны Тула, Новомосковск, Щекино, Алексин, Венев. В выборе благоустраиваемых пространств путем рейтингового голосования приняли участие порядка 90 тысяч жителей региона. Все работы по благоустройству территорий принимались только с участием граждан и общественных организаций.

"В январе 2020 года планируется очередное рейтинговое голосование. Поэтому уже сейчас призываю жителей активно включиться в обсуждение проектов и дать свои предложения по благоустройству любимых мест", - подчеркнул Дючков.