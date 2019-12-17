Школы Карачаево-Черкесии обеспечат высокоскоростным интернетом по нацпроекту

17.12.19 17:16

© РИА Новости. Руслан Шамуков

17 декабря. Interfax-Russia.ru - В рамках нацпроекта "Образование" все школы Карачаево-Черкесии за пять лет обеспечат скоростным интернетом и современным оборудованием.

"Проводимые работы предусматривают обеспечение образовательных организаций, расположенных на территории республики, интернетом со скоростью соединения не менее 100 Мб/с для школ в городах и не менее 50 Мб/с для школ в сельской местности и поселках городского типа", - сообщает пресс-служба главы КЧР.

В текущем году уже семь образовательных организаций республики обеспечены высокоскоростным подключением к интернету и оснащены современным оборудованием.

Завершить работы во всех городах и районах КЧР, обеспечив школы современным оборудованием и качественным интернетом, планируется до 2024 года.