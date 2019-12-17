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17.12.19 17:53
Мусорный полигон "Каргашино" в Мытищах планируют закрыть на следующей неделе
"В понедельник (23 декабря - ИФ) будет официальное закрытие", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе администрации пояснили, что отходы перекроют слоем грунта толщиной не менее 0,25 м из имеющегося на полигоне запаса.
Далее будет проведено выполаживание откосов, террасирование и стабилизация свалочного тела. Предполагается провести укрепление и озеленение наружных откосов полигона и передать участок для проведения биологического этапа рекультивации.
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