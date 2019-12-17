Мусорный полигон "Каргашино" в Мытищах планируют закрыть на следующей неделе

17.12.19 17:53

© РИА Новости. Павел Лисицын

17 декабря. Interfax-Russia.ru - Полигон твердых бытовых отходов "Каргашино" в городском округе Мытищи планируют закрыть 23 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации муниципалитета.

"В понедельник (23 декабря - ИФ) будет официальное закрытие", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе администрации пояснили, что отходы перекроют слоем грунта толщиной не менее 0,25 м из имеющегося на полигоне запаса.

Далее будет проведено выполаживание откосов, террасирование и стабилизация свалочного тела. Предполагается провести укрепление и озеленение наружных откосов полигона и передать участок для проведения биологического этапа рекультивации.