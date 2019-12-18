Разрушенный лесовозом мост восстановили на севере Иркутской области

18.12.19 05:58

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Движение по разрушенному лесовозом мосту через реку Макаровка восстановили в Киренском районе на севере Иркутской области, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.

"Филиалом "Мостостроительный" АО "Дорожная служба Иркутской области" выполнены работы по сборке и монтажу нового пролетного строения длиной 32,6 м из конструкций среднего автодорожного моста. Пролет установлен на существующие опоры моста", - говорится в сообщении.

В настоящее время завершаются работы по устройству сопряжений с мостом и монтажу секций перильного ограждения.

Как сообщалось, 3 декабря водитель груженой лесом фуры Scania с полуприцепом массой 60 тонн, игнорируя предупреждение об ограничении движения тяжеловесного транспорта, попытался проехать по мосту через реку Макаровка. Мост, имеющий максимально допустимую нагрузку 20 тонн, рухнул.

На 76-м км автодороги Усть-Кут - Киренск было остановлено движение, для легкого транспорта организовали объезд по льду.

В Киренском районе из-за этого был введен режим ЧС.