РЖД и Хабаровский край будут совместно развивать социальную инфраструктуру на БАМе

18.12.19 06:10

© РИА Новости. Сергей Черных

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") и Хабаровский край планируют в 2020-2023 годах ремонтировать и реконструировать объекты социальной инфраструктуры, расположенные на территории Байкало-Амурской магистрали (БАМ), сообщает пресс-служба РЖД.

Соответствующий план подписали начальник ДВЖД Николай Маклыгин и губернатор края Сергей Фургал. План подразумевает паритетное участие правительства Хабаровского края и ОАО "РЖД" в развитии населенных пунктов вдоль БАМа.

В конце октября руководители ДВЖД, представители правительства края и главы муниципалитетов побывали в 10 населенных пунктах, где встречалась с жителями и работниками "бамовских" поселков, осмотрели объекты культурного, социального и спортивного назначения.

По итогам совместного осмотра был разработан перечень мероприятий по приобретению оборудования, а также по ремонту и реконструкции объектов инфраструктуры, расположенных на территории БАМа в границах Хабаровского края, говорится в сообщении.