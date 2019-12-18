Забайкалье создаст минерализованные полосы вдоль госграницы для защиты от природных пожаров

18.12.19 06:35

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Забайкальский край направит более 3,3 млн рублей на создание минерализованных полос вдоль границы с Монголией и Китаем для защиты от пожаров, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что данные меры связаны с риском возникновения природных пожаров в Забайкалье из-за перехода огня с территории соседних стран. Ранее губернатор региона Александр Осипов неоднократно обращал внимание на необходимость принятия мер по предупреждению лесных и степных пожаров.

Как отметил исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв, первоочередная задача перед началом пожароопасного периода - постараться обезопасить регион со всех сторон, ни в коем случае не допустить повторение апрельской чрезвычайной ситуации.

"Принятые меры должны значительно сократить риски", - подчеркнул Гурулёв.

Кроме того, по данным пресс-службы, на оснащение специализированных учреждений лесопожарной техникой и оборудованием для охраны лесов от пожаров в 2020 году выделено 109 млн рублей.

На эти средства Министерством природных ресурсов Забайкальского края планируется закупить 38 единиц лесопожарной техники, а также оборудование для тушения лесных пожаров. Новая техника обладает высокой проходимостью, грузоподъёмностью и повышенной маневренностью, что позволит сократить время на тушение лесных пожаров.