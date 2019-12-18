Адвокаты потеряли из виду экс-губернатора Хорошавина, которого увезли из СИЗО в неизвестном направлении

18.12.19 06:48

© РИА Новости. Илья Питалев

18 ноября. Interfax-Russia.ru - Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, приговоренного к 13 годам колонии за взятки, нет в СИЗО Южно-Сахалинска, его уже месяц не могут найти адвокаты и родственники, сообщил в среду агентству "Интерфакс - Дальний Восток" его адвокат Евгений Балабас.

"Александра Вадимовича (Хорошавина - ИФ) периодически этапировали в Хабаровское СИЗО, потом возвращали обратно в Южно-Сахалинск. С 18 ноября его увезли из СИЗО Южно-Сахалинска в неизвестном направлении. С этого времени его там нет, он потерялся, и мы ничего о нем не можем узнать", - рассказал адвокат. Он добавил, что в Хабаровском СИЗО его подзащитного тоже нет.

Адвокаты направили в Сахалинский УФСИН запросы, ответ пока не получили. В настоящее время они готовят еще один запрос УФСИНу о состоянии здоровья экс-губернатора.

"Он почти 5 лет сидит в СИЗО, на лекарствах. Я ему раз в неделю носил лекарства для сердца, от давления и успокоительные. Он периодически обращался за помощью к врачам, они ему корректировали лечение. Согласно их рекомендациям, я передавал ему лекарства. Сейчас никто этого делать не будет, человек сидит без лекарств, которые должен пить ежедневно", - пояснил Балабас.

Он также сообщил, что Хорошавин не успел завершить ознакомление с материалами второго уголовного дела, хотя суд ограничил его сроками ознакомления, которые вышли в конце октября.

Материалы этого уголовного дела следствие, по информации собеседника агентства, планирует передать на проверку прокуратуре в январе 2020 года, так как в настоящее время с ними знакомится адвокат другого обвиняемого по делу. По словам собеседника, половины обвиняемых по этому делу нет не только на Сахалине, но даже в РФ.

"Нам надо готовиться к этому судебному процессу, мой подзащитный нужен здесь", - заключил Балабас.