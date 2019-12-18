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18.12.19 07:03
Единороссы намерены приостановить членство в партии экс-мэра Петропавловска-Камчатского, подозреваемого во взяточничестве
"Вопрос инициирован в связи с возбуждением в отношении экс-мэра Петропавловска-Камчатского уголовного дела", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в отношении бывшего мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко возбуждено уголовное дело о получение взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).
По данным СУ СКР по Камчатскому краю, Иваненко дал признательные показания. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По версии следствия, мэр краевого центра получил от начальника муниципального казенного учреждения "Служба благоустройства Петропавловска-Камчатского" взятку в 700 тыс. рублей за общее покровительство. СКР также установил, что Иваненко получил взятку в 200 тыс. рублей от предпринимателя за содействие при заключении контрактов и беспрепятственное подписание актов выполненных работ.
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