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18.12.19 07:08
Завершились первые российско-лаосские военные учения "Ларос-2019"
В торжественной церемонии закрытия приняли заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Лаоса генерал-лейтенант Пасит Тхиенгтхам и руководитель учения генерал-майор Валерий Шарагов.
"Руководители отметили, что первое в истории совместное военное учение России и Лаоса прошло на высоком уровне, что в дальнейшем способствует развитию военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Лаосом", - говорится в сообщении.
В маневрах приняли участие более 500 военнослужащих мотострелкового соединения ВВО из Забайкальского края и Народной армии Лаоса (НАЛ).
Российских военных из Лаоса в пункт постоянной дислокации в Забайкальский край доставят на самолете военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76.
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