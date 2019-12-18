Завершились первые российско-лаосские военные учения "Ларос-2019"

18.12.19 07:08

© РИА Новости. Евгений Одиноков

18 декабря. Interfax-Russia.ru - На полигоне "Бан Пэн" в Лаосе завершилось первое совместное российско-лаосское военное учение "Ларос-2019", сообщила в среду пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

В торжественной церемонии закрытия приняли заместитель начальника генерального штаба Вооруженных сил Лаоса генерал-лейтенант Пасит Тхиенгтхам и руководитель учения генерал-майор Валерий Шарагов.

"Руководители отметили, что первое в истории совместное военное учение России и Лаоса прошло на высоком уровне, что в дальнейшем способствует развитию военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Лаосом", - говорится в сообщении.

В маневрах приняли участие более 500 военнослужащих мотострелкового соединения ВВО из Забайкальского края и Народной армии Лаоса (НАЛ).

Российских военных из Лаоса в пункт постоянной дислокации в Забайкальский край доставят на самолете военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76.