Размер минимальной зарплаты для жителей Камчатки в 2020 году превысит 30 тыс. руб.

18.12.19 07:12

© РИА Новости. Михаил Мордасов

18 декабря. Interfax-Russia.ru - Проект соглашения о размере минимальной заработной платы в Камчатском крае на 2020 год утвердила краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, говорится на сайте правительства региона в среду.

"Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года устанавливается в размере 12 тыс. 130 рублей. Таким образом, размер минимальной заработной платы в регионе с 1 января, при районном коэффициенте 1,8 и полностью заработанных процентных надбавках, составит 31 тыс. 538 рублей., а для организаций, заработная плата работников которых начисляется с коэффициентом 1,6, соответственно 29 тыс. 112 рублей", - сказала исполняющая обязанности министра социального развития и труда края Анастасия Федорова, чью слова приводятся в сообщении.

Федорова отметила, что размер минимальной заработной платы в Камчатском крае с 1 января 2020 года на 46 % превысит размер прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе за II квартал 2019 года.

Сейчас размер минимальной зарплаты для жителей Камчатки составляет 11 тыс. 280 рублей, а с учетом районного коэффициента и надбавок - 29 тыс. 328 руб.

В сообщении говорится, что конце декабря свои подписи под соглашением поставят представители краевого правительства, региональной организации профсоюзов и объединения работодателей.